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starШкола астрологии в Харьковеstar

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Обучение астрологии

Среди тысяч профессий есть одна очень древняя профессия, к которой по-разному относились в различные эпохи и времена. Ее почитали и ненавидели, боялись и преследовали, высмеивали и преклонялись перед ней. Это профессия астролога.

В наши дни популярность астрологов не уменьшается, а продолжает расти, сама же астрология в ХХІ веке получила второе дыхание и новые векторы развития.

Во всех странах мира существуют учебные заведения, которые готовят астрологов. Есть школа астрологии и в Харькове, возглавляет ее астролог Оксана Мураховская. И хотя астрологию у нас не принято называть наукой, более того, за ней закрепилось определение “лженаука”, интерес к ней, как и в средние века, не пропадает. Открыто или тайно, в шутку или всерьёз, люди постоянно обращаются к ней, чтобы узнать свое будущее, спрогнозировать ход исторических и политических событий. Просто так отмахнуться от неё сегодня уже никак не получится!

Если опираться на новейшие знания и последние открытия, то мы смело можем сказать: астрология - это наука о влиянии Космоса, в частности, Солнца, Луны и других планет, на судьбы людей и их личностные качества.

Узнать, что ждет человечество в будущем, как сложится жизнь конкретных людей, с какими потрясениями, открытиями и достижениями им предстоит столкнуться, можно поступив в школу астрологии или закончив курсы астрологии в Харькове.

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Курсы астрологии Харькова

В школах и на курсах астрологии Харькова серьезно относятся к процессу обучения. Там изучают астрономию, основы механики, физики, математики, необходимые для будущих расчетов, учат видеть закономерности влияния планет на развитие личности в зависимости от их положения в момент рождения человека, учат строить гороскопы. Происходит знакомство со специальными таблицами - эфемеридами, показывающими координаты планет в конкретный период.

Обучение астрологии в Харькове осуществляется таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили, что звезды лишь направляют, способствуют чему-то, но влияние это не является роковым, фатальным. Человек должен понимать, что на его жизнь и судьбу оказывают воздействие и другие факторы, а многое зависит и от него самого.

Так нужны ли астрологи и сама астрология? Ответ может быть только один: пренебрегать влиянием звезд не стоит, знать основы астрологии полезно всем, чтобы использовать эти знания в своих интересах и управлять своей судьбой.

Школа астрологии в Харькове как раз и призвана научить людей разбираться в тонкостях этой древней науки, прогнозировать будущее и использовать предсказания в своих интересах.

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Календарь событий

Расписание занятий в школе астрологии
Я с радостью и удовольствием приглашаю всех желающих присоединиться к обучению. Вы можете выбрать для себя наиболее удобный формат: очно в Харькове или онлайн из любой точки мира.
Обучение астрологии в Харькове и онлайн
Внимание! Объявлен набор на новый курс в Школу Авестийской Астрологии №1 в г.Харькове. Новый курс стартует 20 сентября. Запись и уточняющие вопросы через страницу "контакты"
Выпускной в школе астрологии
Школа Авестийской астрологии №1 в Харькове: 5 июля состоялся выпуск старшей группы студентов. Теперь на 6 сертифицированных профессиональных астрологов стало больше.
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Что вы получаете после обучения

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Полное понимание астрологии

Закончив школу или курсы астрологии в Харькове, вы перестанете быть дилетантом. Вы поймете, что поверхностное изучение знаков Зодиака не раскрывает всех особенностей личности и не может дать полной картины будущего. Объективную картину судьбы конкретного человека можно получить лишь проведя полный анализ его индивидуальной натальной карты. Для этого нужны обширные специальные знания.
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Умение создавать гороскопы

Вы научитесь строить и анализировать натальную карту - персональный гороскоп человека на момент его рождения. Главное, чему вы научитесь, - умение проектировать положение источников астрологических влияний и схематическое представление судьбы человека, что позволит вам составлять точные гороскопы, профессионально консультировать людей, анализировать проблемы и помогать их решать.
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Универсальность знаний

В процессе обучения астрологии вы получите те основы фундаментальных знаний, которые позволят вам понять медицинскую, сельскохозяйственную, педагогическую астрологию. Их можно использовать в психологии, политике и бизнесе. Вам будут доступны астрологические методы оценки личности, умение рассчитать влияние астрологических показателей на развитие способностей и на судьбу в целом.
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Профессионализм в астрологии

Профессионализм в астрологии - это владение специальными знаниями, а также знаниями в различных сферах жизни и , прежде всего, умение их использовать. Главный критерий - это конечный результат! Астролог-профессионал должен не просто предсказывать будущее, но и помогать клиенту влиять на судьбу, менять ее в лучшую сторону. Созданные астрологами гороскопы должны быть точными и служить людям!
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