Среди тысяч профессий есть одна очень древняя профессия, к которой по-разному относились в различные эпохи и времена. Ее почитали и ненавидели, боялись и преследовали, высмеивали и преклонялись перед ней. Это профессия астролога.
В наши дни популярность астрологов не уменьшается, а продолжает расти, сама же астрология в ХХІ веке получила второе дыхание и новые векторы развития.
Во всех странах мира существуют учебные заведения, которые готовят астрологов. Есть школа астрологии и в Харькове, возглавляет ее астролог Оксана Мураховская. И хотя астрологию у нас не принято называть наукой, более того, за ней закрепилось определение “лженаука”, интерес к ней, как и в средние века, не пропадает. Открыто или тайно, в шутку или всерьёз, люди постоянно обращаются к ней, чтобы узнать свое будущее, спрогнозировать ход исторических и политических событий. Просто так отмахнуться от неё сегодня уже никак не получится!
Если опираться на новейшие знания и последние открытия, то мы смело можем сказать: астрология - это наука о влиянии Космоса, в частности, Солнца, Луны и других планет, на судьбы людей и их личностные качества.
Узнать, что ждет человечество в будущем, как сложится жизнь конкретных людей, с какими потрясениями, открытиями и достижениями им предстоит столкнуться, можно поступив в школу астрологии или закончив курсы астрологии в Харькове.
В школах и на курсах астрологии Харькова серьезно относятся к процессу обучения. Там изучают астрономию, основы механики, физики, математики, необходимые для будущих расчетов, учат видеть закономерности влияния планет на развитие личности в зависимости от их положения в момент рождения человека, учат строить гороскопы. Происходит знакомство со специальными таблицами - эфемеридами, показывающими координаты планет в конкретный период.
Обучение астрологии в Харькове осуществляется таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили, что звезды лишь направляют, способствуют чему-то, но влияние это не является роковым, фатальным. Человек должен понимать, что на его жизнь и судьбу оказывают воздействие и другие факторы, а многое зависит и от него самого.
Так нужны ли астрологи и сама астрология? Ответ может быть только один: пренебрегать влиянием звезд не стоит, знать основы астрологии полезно всем, чтобы использовать эти знания в своих интересах и управлять своей судьбой.
Школа астрологии в Харькове как раз и призвана научить людей разбираться в тонкостях этой древней науки, прогнозировать будущее и использовать предсказания в своих интересах.