Среди тысяч профессий есть одна очень древняя профессия, к которой по-разному относились в различные эпохи и времена. Ее почитали и ненавидели, боялись и преследовали, высмеивали и преклонялись перед ней. Это профессия астролога.

В наши дни популярность астрологов не уменьшается, а продолжает расти, сама же астрология в ХХІ веке получила второе дыхание и новые векторы развития.

Во всех странах мира существуют учебные заведения, которые готовят астрологов. Есть школа астрологии и в Харькове, возглавляет ее астролог Оксана Мураховская. И хотя астрологию у нас не принято называть наукой, более того, за ней закрепилось определение “лженаука”, интерес к ней, как и в средние века, не пропадает. Открыто или тайно, в шутку или всерьёз, люди постоянно обращаются к ней, чтобы узнать свое будущее, спрогнозировать ход исторических и политических событий. Просто так отмахнуться от неё сегодня уже никак не получится!

Если опираться на новейшие знания и последние открытия, то мы смело можем сказать: астрология - это наука о влиянии Космоса, в частности, Солнца, Луны и других планет, на судьбы людей и их личностные качества.

Узнать, что ждет человечество в будущем, как сложится жизнь конкретных людей, с какими потрясениями, открытиями и достижениями им предстоит столкнуться, можно поступив в школу астрологии или закончив курсы астрологии в Харькове.